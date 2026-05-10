Москва10 мая Вести.Перерасчет пенсии работающим пенсионерам произойдет 1 августа, а 1 октября будут проиндексированы выплаты военным пенсионерам, сообщил ТАСС со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлию Финогенову.

До конца года работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсии, а военных - индексация пенсий, получаемых в рамках государственного пенсионного обеспечения. С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий. Что касается следующей индексации пенсий, то она произойдет 1 октября 2026 года и затронет военных пенсионеров отметила она

Перерасчет и индексация пенсий являются разными механизмами: перерасчет связан с изменением индивидуального пенсионного счета, а индексация является плановым увеличением выплат, зависящим от инфляции.