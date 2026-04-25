Москва25 апр Вести.Автоматический перерасчет пенсии после увольнения будет доступен для работающих пенсионеров, чей трудовой стаж формировался в период приостановки индексации (2016–2024 годы). Об этом рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова в разговоре с РИА Новости.

Существует механизм восстановления справедливости для тех, кто работал в период с 2016 по 2024 год, когда индексация была приостановлена пояснила она

Эксперт отметила, что повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. По ее словам, Социальный фонд РФ проведет процедуру автоматически.

Эксперт пояснила, что после увольнения пенсия пересчитывается с учетом всех пропущенных индексаций. Максимальная прибавка для пенсионеров, оформивших выплаты до 2016 года и продолжавших работать, может достигать 119,5%.

Ранее сообщалось, что ближайшая индексация пенсий запланирована на 1 октября 2026 года, и она коснется бывших военнослужащих.