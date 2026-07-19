Москва19 июл Вести.Социальный фонд России (СФР) 1 августа выполнит плановый перерасчет страховых пенсий по старости для граждан, которые продолжают трудиться. Корректировка будет произведена автоматически с учетом страховых взносов, уплаченных за 2025 год. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в разговоре с ТАСС.

Независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился, существенное условие - наличие страховых взносов за 2025 год уточнил общественник

Как отметил Машаров, гражданам не нужно обращаться в Социальный фонд с заявлениями. Перерасчет пенсий будет выполнен автоматически на основе данных о стаже и страховых взносах, которые работодатели передают ведомству в рамках обязательной отчетности.

Ранее юрист рассказал, кому положен перерасчет пенсии.