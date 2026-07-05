В Госдуме рассказали, кому с 1 августа повысят пенсии Депутат Панеш: бывшим летчикам и шахтерам с 1 августа повысят пенсии

Москва5 июл Вести.С 1 августа 2026 года в России автоматически пересчитают специальные доплаты к пенсиям нескольким категориям граждан, включая работающих пенсионеров, бывших летчиков, шахтеров и россиян, которым в июле исполнилось 80 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш в комментарии NEWS.ru.

Перерасчет пройдет без подачи заявлений. Размер прибавки будет зависеть от категории получателя, стажа, заработка и других индивидуальных условий.

В среднем у летчиков доплата составит около 30 тысяч рублей, у шахтеров — около 6 тысяч рублей. Все повышения происходят автоматически — никуда обращаться не нужно. Для работающих пенсионеров проведут ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов, которые работодатели перечисляли за них в 2025 году. Размер прибавки индивидуален и зависит от официального заработка и количества накопленных за год пенсионных баллов сказал Панеш

По его словам, максимальная прибавка работающим пенсионерам составит 470,28 рубля в месяц при условии официальной заработной платы не менее 68 975 рублей до вычета НДФЛ. Если пенсионер работал неофициально, перерасчет производиться не будет.

Россиянам, которым в июле исполнилось 80 лет, с 1 августа удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Кроме того, им автоматически назначат надбавку за уход в размере 1413,86 рубля. При этом повторное увеличение не предусмотрено для тех, кому ранее уже была установлена I группа инвалидности.

Также с 1 августа накопительные пенсии проиндексируют на 17,3% по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. По словам депутата, средний размер такой пенсии увеличится с 1600 до 1876 рублей, а для участников программы софинансирования и граждан, направивших на пенсию материнский капитал или добровольные взносы, прибавка составит 19,3%. По оценке Панеша, перерасчет затронет около 136 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что пенсионеры в этом году могут получить разного вида социальные доплаты до прожиточного минимума, надбавки за возраст и инвалидность.