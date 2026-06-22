Депутат Госдумы сообщил о дополнительных выплатах части пенсионеров с 1 августа

Часть российских пенсионеров получат дополнительные выплаты с августа Депутат Госдумы сообщил о дополнительных выплатах части пенсионеров с 1 августа

Москва22 июн Вести.Часть российских пенсионеров получит прибавку к выплатам, начиная с 1 августа. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы РФ, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам Говырина, это произойдет в результате автоматического перерасчета накопительной пенсии.

Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим материнский капитал на будущую пенсию, и тем, кто откладывал средства самостоятельно вне программы, срочную пенсионную выплату увеличат на 19,3 %. По предварительной оценке Социального фонда России, это около 37,3 тысячи получателей заявил депутат

Еще около 136 тысяч российских пенсионеров ожидает перерасчет накопительной пенсии с увеличением в 17,3%, отметил парламентарий.

Депутат также заметил, что повышение выплат связано с тем, что вложения пенсионных накоплений за 2025 год принесли доход, более чем в три раза превышающий официальную инфляцию в 5,6%.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Социального фонда России, в 13 регионах страны средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в месяц.