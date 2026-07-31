Эксперт назвал категории россиян, пенсии которых увеличатся с 1 августа Профессор Сафонов: с 1 августа пенсии вырастут у трех категорий пенсионеров

Москва31 июл Вести.С 1 августа 2026 года в России будет проведен автоматический перерасчет пособий работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий, а также отметивших 80-летие граждан, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Работающие пенсионеры получат прибавку за счет взносов, уплаченных их работодателями в 2025 году. Максимальный размер надбавки составит 470,28 рубля, что эквивалентно 3 пенсионным баллам. Точная сумма зависит от размера зарплаты.

Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на увеличение выплаты сразу на 17,3%. При средней выплате в 1 600 рублей прибавка составит около 276 рублей, подсчитал Сафонов.

Участники программы софинансирования и те, кто направил материнский капитал на пенсию, получат увеличение выплат на 19,32%. При средней сумме в 3 000 рублей надбавка будет около 580 рублей, продолжил собеседник агентства.

Пенсионеры, в июле отметившие 80-летие, получат удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии: ее размер увеличится с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

Кроме того, им положена доплата за уход в размере 1 413,86 рубля, уточнил Сафонов.

Социальный фонд России (СФР) начислит все эти надбавки без подачи гражданами заявлений.

Возможность получить накопительную часть пенсии, которая назначается пожизненно и выплачивается каждый месяц, есть у достигших 60 лет мужчин, а также россиянок в возрасте от 55 лет, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Необязательным условием при этом является наличие права на страховую пенсию.