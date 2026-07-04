Говырин: в августе прибавка к пенсии будет у получателей накопительной пенсии

Названы категории пенсионеров, которые в августе получат прибавку к пенсии Говырин: в августе прибавка к пенсии будет у получателей накопительной пенсии

Москва4 июл Вести.Некоторые российские пенсионеры с 1 августа 2026 года могут рассчитывать на увеличение выплат благодаря пенсионным накоплениям.

Об этом РИА Новости сообщил член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Прибавка в размере 17,3% распространится на тех, кому через Социальный фонд России (СФР) уже назначена накопительная пенсия. Перерасчет произведут автоматически.

Говырин подчеркнул, что речь идет об ограниченной группе получателей выплат. Накопительная пенсия доступна гражданам, за которых в прошлом перечислялись страховые взносы на накопительную часть. В основном, это мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых взносы поступали в 2002–2004 годах; граждане 1967 года рождения и моложе, за которых взносы перечислялись до заморозки накопительной части с 2014 года.

Право на выплату возникает при достижении пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) и при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Августовская прибавка касается именно тех, кто уже получает ежемесячную выплату из этих средств.

Отдельная категория граждан может рассчитывать на рост размера пособия на 19,3%. К ним относятся: участники программы государственного софинансирования пенсии; родители, направившие материнский капитал на накопительную пенсию; граждане, формировавшие пенсионные накопления за счет добровольных взносов.

Говырин уточнил, что данная прибавка относится к срочной пенсионной выплате, которая назначается на выбранный человеком срок минимум на 10 лет.

При этом стандартная страховая пенсия по старости, социальная пенсия, выплаты по инвалидности, потере кормильца и военные пенсии в это повышение не включены.

Получатель такой пенсии увидит прибавку только при наличии отдельной назначенной выплаты из пенсионных накоплений. Если человек забрал накопления единовременно, августовское увеличение ежемесячной выплаты к нему уже не применяется, пока на счете не появятся новые средства и фонд не назначит новую выплату пояснил Говырин

Если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, порядок и размер выплат необходимо уточнять у своего фонда.

Ранее Говырин рассказал, что с 1 июля пенсионерам Крайнего Севера, которые получают деньги на почте или доставкой на дом, больше не придется ежегодно подтверждать место проживания ради получения районной надбавки.