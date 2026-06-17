Депутат Говырин сообщил, какие пенсии повысят с августа Депутат Говырин: пенсии для работающих пенсионеров увеличатся с августа

Москва17 июн Вести.В августе пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он уточнил, что также вырастут накопительные пенсии, кроме того, возможен пересмотр пенсий по некоторым профессиональным категориям.

Летом 2026 года прибавки к пенсии будут идти сразу по нескольким основаниям. 1 августа пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Он касается тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не были учтены в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов его слова передает ТАСС

Также с 1 августа вырастут накопительные пенсии. "Для получателей накопительной пенсии прибавка составит 17,3 процента. Также увеличатся срочные пенсионные выплаты, связанные с программой софинансирования, самостоятельными взносами и направлением материнского капитала на будущую пенсию. Для этой группы заявлен рост на 19,3 процента", - указал Говырин.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что минимальный размер пенсии мужчин-курьеров в России может составить 27 234 руб.