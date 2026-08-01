Накопительная пенсия россиян с 1 августа повысилась на 17,3%

Соцфонд России сделает перерасчет пенсий работающих граждан Накопительная пенсия россиян с 1 августа повысилась на 17,3%

Москва1 авг Вести.Социальный фонд России (СФР) с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, что приведет к увеличению выплат на 17,3%, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса, международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов.

Он добавил, что накопительная пенсия участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений вырастет на 19,3%.

Аналогичное повышение коснется родителей, которые направили средства маткапитала на формирование будущей пенсии.

Увеличение размера пособия следует ждать гражданам, самостоятельно формировавшим пенсионные накопления.

Рост выплат произойдет автоматически благодаря положительному инвестиционному доходу за прошлый год, который превысил уровень инфляции.

С 1 августа увеличились страховые пенсии по старости и инвалидности для работающих пенсионеров. Это коснется тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы.

Также вырастут пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили ранее не учтенные страховые взносы.

О планах СФР с августа провести перерасчет накопительных пенсий стало известно в конце мая 2026 года.