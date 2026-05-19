Накопительные пенсии россиян с августа повысят на 17,3% Соцфонд проиндексирует накопительные пенсии с 1 августа на 17,3%

Москва19 мая Вести.Социальный фонд России (СФР) с августа проведет перерасчет накопительных пенсий, увеличив их на 17,3%. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что такой коэффициент определен по итогам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. В Соцфонде рассказали, что доходность более чем в три раза превысила уровень инфляции (5,6%).

Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тыс. человек, являющихся получателями средств на данный момент отметили в пресс-службе

Как пояснили в ведомстве, повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. В Социальном фонде уточнили, что срочную выплату предоставляют тем, кто направил на эти цели материнский капитал или формировал накопления добровольно.

Для таких пенсионеров выплаты в августе увеличат на 19,3%. По предварительным данным, это повышение затронет 37,3 тыс. человек.

По данным Соцфонда, общий объем средств для перерасчета составит 8,5 млрд рублей. При этом абсолютное большинство россиян получает накопления вместе с пенсией по возрасту.

В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тыс. рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты - 3 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что инвестированием пенсионных накоплений клиентов Социального фонда занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, а также девять частных управляющих компаний. Совокупно они предлагают гражданам 13 портфелей для размещения средств.

