Страны G7 подтвердили, что не разморозят активы РФ до выплаты Украине репараций

Страны G7 выступили с совместным заявлением относительно разморозки активов РФ Страны G7 подтвердили, что не разморозят активы РФ до выплаты Украине репараций

Москва19 мая Вести.Активы России останутся замороженными до выплаты репараций Украине, говорится в совместном заявлении глав минфинов и центробанков G7.

Мы вновь подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия ... не выплатит репарации сказано в документе

После начала СВО на Украине ЕС и страны G7 заморозили значительную часть золотовалютных резервов России примерно на 300 млрд евро. Из них более 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Ранее стало известно, что депозитарий Euroclear перевел Киеву с 2024 года €6,6 млрд доходов от реинвестирования активов России.