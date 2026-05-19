Москва19 маяВести.Активы России останутся замороженными до выплаты репараций Украине, говорится в совместном заявлении глав минфинов и центробанков G7.
Мы вновь подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия ... не выплатит репарациисказано в документе
После начала СВО на Украине ЕС и страны G7 заморозили значительную часть золотовалютных резервов России примерно на 300 млрд евро. Из них более 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее стало известно, что депозитарий Euroclear перевел Киеву с 2024 года €6,6 млрд доходов от реинвестирования активов России.