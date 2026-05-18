Euroclear заявил, что решение суда в Москве не разморозит активы ЦБ РФ

Москва18 мая Вести.Активы Центрального банка России останутся заблокированными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. Об этом заявил бельгийский депозитарий Euroclear.

Представители депозитария пояснили, что это связано с международными санкциями. Сам Euroclear не признает юрисдикцию российского суда.

Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями заявили в компании

Депозитарий также сообщил о намерении подать апелляцию на решение.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка России к бельгийскому Euroclear Bank на сумму 18,2 триллиона рублей. В пресс-службе российского регулятора заявили, что удовлетворены решением, признавшим незаконность действий депозитария.