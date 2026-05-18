Москва18 маяВести.Активы Центрального банка России останутся заблокированными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. Об этом заявил бельгийский депозитарий Euroclear.
Представители депозитария пояснили, что это связано с международными санкциями. Сам Euroclear не признает юрисдикцию российского суда.
Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциямизаявили в компании
Депозитарий также сообщил о намерении подать апелляцию на решение.
15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка России к бельгийскому Euroclear Bank на сумму 18,2 триллиона рублей. В пресс-службе российского регулятора заявили, что удовлетворены решением, признавшим незаконность действий депозитария.