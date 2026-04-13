Москва13 апрВести.Евросоюз (ЕС) превысил полномочия при блокировке российских активов, говорится в иске Центрального банка РФ к ЕС, выдержки из которого приводит РИА Новости.
В документе Центробанк поясняет, что блокировка активов является сферой компетенции стран, в которых эти активы находятся.
Истец утверждает, что оспариваемые меры относятся к исключительной компетенции государств-членов, поскольку они затрагивают область, в которой полномочия не были переданы институтам ЕС в соответствии с Договорамиговорится в тексте иска
Российский регулятор подчеркнул, что Москва расценивает подобные меры как фактическую конфискацию или экспроприацию, поскольку делать такой шаг могут только государства-члены ЕС, на территории которых находятся активы.
Ранее Банк России указывал на незаконность планов Еврокомиссии использовать замороженные активы РФ.