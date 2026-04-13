Центробанк в иске к ЕС указал на превышение полномочий при блокировке активов РФ

Москва13 апр Вести.Евросоюз (ЕС) превысил полномочия при блокировке российских активов, говорится в иске Центрального банка РФ к ЕС, выдержки из которого приводит РИА Новости.

В документе Центробанк поясняет, что блокировка активов является сферой компетенции стран, в которых эти активы находятся.

Истец утверждает, что оспариваемые меры относятся к исключительной компетенции государств-членов, поскольку они затрагивают область, в которой полномочия не были переданы институтам ЕС в соответствии с Договорами говорится в тексте иска

Российский регулятор подчеркнул, что Москва расценивает подобные меры как фактическую конфискацию или экспроприацию, поскольку делать такой шаг могут только государства-члены ЕС, на территории которых находятся активы.

Ранее Банк России указывал на незаконность планов Еврокомиссии использовать замороженные активы РФ.