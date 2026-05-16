Euroclear намерен обжаловать решение суда по заблокированным активам России

Москва16 мая Вести.Европейский депозитарий Euroclear планирует оспорить решение Арбитражного суда Москвы, связанное с блокировкой финансовых активов Центробанка России на сумму 18,17 триллиона рублей (249,43 миллиарда долларов).

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на юристов Euroclear.

По оценке адвокатов, право финансового клирингового центра на справедливое судебное разбирательство было нарушено.

Ранее сообщалось, что Банк России удовлетворен решением Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконность действий депозитария Euroclear по иску на 200 миллиардов евро.