Москва15 мая Вести.Банк России удовлетворен решением Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконность действий депозитария Euroclear по иску на 200 млрд евро, сообщила пресс-служба регулятора.

Однако решение суда еще не вступило в силу, и Euroclear может оспорить его, добавили в пресс-службе Центробанка. Там также пояснили, что вред был причинен из-за невозможности ЦБ распоряжаться принадлежащими ему активами. Величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.

Euroclear уже заявил, что будет оспаривать решение суда, сообщает Reuters.

12 декабря 2025 года Евросоюз принял решение о заморозке активов РФ на неопределенный срок. Средства планировали использовать для оказания помощи Украине. Однако позже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что замороженные активы РФ останутся заблокированными в Европе, пока ЕС не придет к другому решению.