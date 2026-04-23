ЕС может использовать активы ЦБ РФ для погашения кредита Украине на €90 млрд

ЕС готов к погашению кредита Украине на €90 млрд за счет активов ЦБ РФ ЕС может использовать активы ЦБ РФ для погашения кредита Украине на €90 млрд

Москва23 апр Вести.Евросоюз оставляет за собой возможность направить замороженные активы Центрального банка России на погашение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Соответствующее положение содержится в регламенте, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В четверг, 23 апреля, страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили выделение Киеву 90 миллиардов евро.

Как уточнялось ранее, двадцать пять стран – участниц ЕС пришли к соглашению, что потребуют от Киева погасить кредит только после получения репараций от России.

До этого активы Центрального банка России будут оставаться замороженными, и Европейский союз оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с правом Европейского союза и международным правом говорится в документе объединения

Основная часть замороженных российских активов в размере 180 миллиардов евро хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.