Евросоюз: кредит Киеву "будет выплачен за счет репараций России Украине"

Евросоюз надеется вернуть кредит Киеву за счет "репараций с России" Евросоюз: кредит Киеву "будет выплачен за счет репараций России Украине"

Москва23 апр Вести.Евросоюз одобрил кредит Киеву на 90 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на ведение боевых действий Украины против России.

Возвращать занятые под гарантии бюджета ЕС на коммерческих рынках деньги Брюссель рассчитывает за российский счет.

Кредит будет погашаться за счет репараций, которые Россия должна будет выплатить Украине говорится в тексте заявления Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте

Ранее кредит Украине блокировала Венгрия, поскольку Киев прекратил 27 января поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба". 23 апреля первая нефть по проходящему через украинскую территорию нефтепроводу поступила в Венгрию, и Будапешт снял свои возражения против 90-миллиардного кредита. Затем Словакия сняла вето на принятие 20-го европейского пакета антироссийских санкций. Но Киев может снова перекрыть нефтепровод "Дружба", даже получив кредит от ЕС, предупреждает европейцев швейцарский журнал Die Weltwoche.