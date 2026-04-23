Москва23 апрВести.Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что утром 23 апреля начала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" через Украину.
Нефть прошла через нефтеперекачивающие станции в Феньешлитке и Будковце.
Таким образом, поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию после почти трехмесячного перерыва возобновилисьотмечается в заявлении MOL Group
Днем ранее компания на официальном сайте уже сообщала о восстановлении работы нефтепровода "Дружба", а также об ожидании поставок в течение дня.
Для нашего региона это хорошая новость. Нашему региону это точно может помочьцитирует премьер-министра Чехии Андрея Бабиша новостной портал Denikn
Словакия после возобновления работы "Дружбы" разблокировала процесс принятия Евросоюзом 20-го пакета санкций против РФ, а Венгрия сняла вето на предоставление Украине 90-миллиардного еврокредита для поставок вооружений.