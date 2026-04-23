Первая нефть по "Дружбе" поступила из России в Венгрию через Украину MOL: Венгрия снова начала получать нефть по "Дружбе" из РФ через Украину

Москва23 апр Вести.Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что утром 23 апреля начала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" через Украину.

Нефть прошла через нефтеперекачивающие станции в Феньешлитке и Будковце.

Таким образом, поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию после почти трехмесячного перерыва возобновились отмечается в заявлении MOL Group

Днем ранее компания на официальном сайте уже сообщала о восстановлении работы нефтепровода "Дружба", а также об ожидании поставок в течение дня.

Для нашего региона это хорошая новость. Нашему региону это точно может помочь цитирует премьер-министра Чехии Андрея Бабиша новостной портал Denikn

Словакия после возобновления работы "Дружбы" разблокировала процесс принятия Евросоюзом 20-го пакета санкций против РФ, а Венгрия сняла вето на предоставление Украине 90-миллиардного еврокредита для поставок вооружений.