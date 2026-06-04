Reuters: поставки нефти в Европу по "Дружбе" достигли 165 тысяч баррелей в сутки

Поставки нефти в Европу по "Дружбе" возвращаются к прежним показателям Reuters: поставки нефти в Европу по "Дружбе" достигли 165 тысяч баррелей в сутки

Москва4 июн Вести.Объем прокачки российской нефти в мае 2026 года по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию вернулся к "нормальным" показателям - 165 тысяч баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Отмечается, что возобновление поставок произошло 23 апреля.

При этом, текущие показатели все еще уступают прежним 200-235 тыс. баррелей в сутки. Источники агентства связывают это с процессами диверсификации импорта.

Ранее сообщалось, что стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на фоне новых ударов Ирана и США на Ближнем Востоке.