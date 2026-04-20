Москва20 апрВести.Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться 21 апреля. Об этом сообщил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока.
По его словам, такую возможность обсудили в понедельник, 20 апреля, на встрече в Брюсселе.
Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы трубопровода "Дружба". Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы нефтепровода примерно в полдень во вторник [21 апреля]написал Бока в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)
Поставки нефти по "Дружбе" были прекращены в конце января.