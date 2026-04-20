Министр Бока: поставки нефти по "Дружбе" могут возобновиться 21 апреля

В Венгрии заявили, что поставки нефти по "Дружбе" могут возобновиться 21 апреля Министр Бока: поставки нефти по "Дружбе" могут возобновиться 21 апреля

Москва20 апр Вести.Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться 21 апреля. Об этом сообщил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока.

По его словам, такую возможность обсудили в понедельник, 20 апреля, на встрече в Брюсселе.

Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы трубопровода "Дружба". Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы нефтепровода примерно в полдень во вторник [21 апреля] написал Бока в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)

Поставки нефти по "Дружбе" были прекращены в конце января.