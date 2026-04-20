Москва20 апр Вести.Киев 21 апреля планирует начать технические испытания на нефтепроводе "Дружба", заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что они должны стать шагом к полноценному возобновлению поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что киевский режим должен возобновить поставки энергоресурсов по "Дружбе" и перестать заниматься шантажом Будапешта. Он добавил, что в ближайшие дни прокачка нефти по трубопроводу может возобновиться.

В конце января Украина перекрыла поставку нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию под предлогом якобы повреждения трубопровода. В ответ Венгрия заявила о шантаже со стороны Киева, отказалась поставлять ему дизельное топливо и наложила вето на выделение Украине кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро.