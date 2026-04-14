ЕС предложит Венгрии альтернативу "Дружбе" – нефтепровод через Хорватию Евросоюз предлагает Венгрии альтернативный маршрут поставки нефти через Хорватию

Москва14 апр Вести.Европейский союз намерен предложить новому правительству Венгрии альтернативный маршрут поставок нефти, который будет проходить через Хорватию. Это предложение призвано заменить трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию поступает нефть из России.

Как сообщил представитель ЕС Мерц, ситуация будет обсуждаться через две недели, 28 апреля 2026 года, на неформальном саммите Евросоюза на Кипре.

Ранее, 21 февраля 2026 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если транзит нефти не будет возобновлен.

Новый лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр также подчеркивал важность для Будапешта приобретать нефть по максимально выгодной и безопасной цене.