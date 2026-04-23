Москва23 апр Вести.Представители Словакии и Венгрии подтвердили возобновление поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Денис Давыдов.

По его словам, нефть пересекла границу этих стран в четверг около 03.00 мск, однако идет она с небольшой скоростью.

Поступление нефти на свою территорию подтвердила и Словакия, и Венгрия. Нефть границу этих стран пересекла сегодня под утро, около трех часов утра по московскому времени, несмотря на то, что [глава киевского режима Владимир] Зеленский соизволил открыть вентиль вчера днем. То есть практически сутки добиралась нефть до этих стран. Дело в том, что она идет с очень небольшой скоростью по нефтепроводу, 5-10 км/ч сообщил журналист

По словам экспертов, решение Киева возобновить транзит связано с изменением политической ситуации в Венгрии после парламентских выборов 12 апреля. Тогда победила оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра.