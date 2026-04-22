Венгерская MOL получила уведомление от Украины о готовности "Дружбы" к работе

Венгерская компания MOL заявила о завершении ремонта на "Дружбе"

Москва22 апр Вести.Венгерская нефтегазовая компания MOL получила от украинской "Укртранснафта" уведомление о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Как следует из заявления на сайте MOL, "Укртранснафта" проинформировала венгерскую сторону о завершении ремонтных работ на "Дружбе".

Согласно уведомлению, АО "Укртранснафта" готово возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию говорится в сообщении

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". При этом он подчеркнул, что все зависит от того, прекратит ли шантаж Украина.