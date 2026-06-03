Цены на нефть перешли к росту на фоне новых ударов США и Ирана

Цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Цены на нефть перешли к росту на фоне новых ударов США и Ирана

Москва3 июн Вести.Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на фоне новых ударов Ирана и США на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цена барреля выросла более чем до 97 долларов. Цена августовских фьючерсов составляла 94,61 доллара за баррель.

Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские силы ударили ракетой Hellfire по нефтяному танкеру Lexie, который направлялся в иранский порт.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что иранские силы атаковали военные объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в ответ на агрессию с американской стороны.