Москва29 июнВести.Цены нефти на мировом рынке после открытия торгов демонстрируют рост в пределах 0,7–1%.
Согласно данным торговых площадок, по состоянию на 01.02 по московскому времени 29 июня стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent увеличилась на 0,91%, достигнув отметки 73,26 доллара за баррель.
В то же время фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,69% и достигли 69,92 доллара за баррель.
В ночь на 28 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по военным объектам Исламской Республики в ответ на предполагаемую атаку иранских военных на коммерческое судно в Ормузском проливе.
В ответ Вооруженные силы Исламской Республики атаковали ряд американских объектов на Ближнем Востоке.
МИД Ирана заявил, что действия США являются нарушением меморандума о взаимопонимании между странами. В ведомстве подчеркнули, что ответные удары были осуществлены в рамках права республики на самооборону.
В свою очередь, официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) Хосейн Мохеби заявил, что Тегеран будет давать еще более жесткий ответ на любые последующие нарушения перемирия с американской стороны.
Позднее интернет-портал Axios сообщил, что США и Иран договорились прекратить взаимные атаки и провести 30 июня в Дохе переговоры по поводу ситуации в Ормузском проливе.