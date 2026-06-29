Стоимость нефти Brent выросла почти на 1% и превысила $73 за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше $73 за баррель Стоимость нефти Brent выросла почти на 1% и превысила $73 за баррель

Москва29 июн Вести.Цены нефти на мировом рынке после открытия торгов демонстрируют рост в пределах 0,7–1%.

Согласно данным торговых площадок, по состоянию на 01​​​.02 по московскому времени 29 июня стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent увеличилась на 0,91%, достигнув отметки 73,26 доллара за баррель.

В то же время фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,69% и достигли 69,92 доллара за баррель.

В ночь на 28 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по военным объектам Исламской Республики в ответ на предполагаемую атаку иранских военных на коммерческое судно в Ормузском проливе.

В ответ Вооруженные силы Исламской Республики атаковали ряд американских объектов на Ближнем Востоке.

МИД Ирана заявил, что действия США являются нарушением меморандума о взаимопонимании между странами. В ведомстве подчеркнули, что ответные удары были осуществлены в рамках права республики на самооборону.

В свою очередь, официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) Хосейн Мохеби заявил, что Тегеран будет давать еще более жесткий ответ на любые последующие нарушения перемирия с американской стороны.

Позднее интернет-портал Axios сообщил, что США и Иран договорились прекратить взаимные атаки и провести 30 июня в Дохе переговоры по поводу ситуации в Ормузском проливе.