Axios: представители США и Ирана планируют провести переговоры 30 июня в Дохе

США и Иран договорились о прекращении атак и переговорах по Ормузскому проливу Axios: представители США и Ирана планируют провести переговоры 30 июня в Дохе

Москва29 июн Вести.Соединенные Штаты Америки и Иран договорились о прекращении взаимных ударов и проведении на предстоящей неделе переговоров для урегулирования разногласий, связанных с Ормузским проливом.

Об этом сообщил журналист сетевого портала Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

США и Иран достигли соглашения о прекращении ударов друг по другу. Встреча сторон запланирована на вторник (30 июня – прим. ред.) в столице Катара Дохе где будут обсуждаться вопросы по Ормузскому проливу написал Равид на странице в соцсети X

Собеседник журналиста добавил, что в консультациях примет участие глава технической группы со стороны США Ник Стюарт.

Другой источник Равида указал, что изначально стороны планировали провести консультации в Швейцарии, где намеревались обсудить ядерную программу Исламской Республики. Однако из-за наблюдавшейся в последние дни эскалации Вашингтон и Тегеран решили изменить место проведения и тематику переговоров.

В ночь на 28 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по военным объектам Исламской Республики в ответ на якобы нападение иранских военных на коммерческое судно.

Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) Хосейн Мохеби заявил, что Тегеран будет давать еще более жесткий ответ на любые последующие нарушения перемирия с американской стороны.