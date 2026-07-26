CBS: США приостановили удары по Ирану ради переговоров Тегерана с Оманом США временно прекратили удары по Ирану из-за переговоров по судоходству

Москва26 июл Вести.Соединенные Штаты приостановили серию воздушных ударов по Ирану, чтобы не мешать дипломатическим переговорам Тегерана с Оманом. Об этом со ссылкой на региональных чиновников сообщает американский телеканал CBS.

Ранее в МИД Ирана подтвердили, что 24 и 25 июля в Тегеране прошли переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел. Стороны обсуждали практические механизмы обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе и достигли определенного прогресса, хотя режим прохода судов пока остается прежним. По данным источников, бомбардировки были приостановлены намеренно, чтобы не нарушать деликатный дипломатический процесс.

Как отмечает портал Axios, накануне президент США Дональд Трамп распорядился прекратить новые удары по исламской республике, тем самым остановив 13-дневную кампанию бомбардировок. При этом американское военное командование продолжает разрабатывать планы на случай возобновления масштабных боевых действий.