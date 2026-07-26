Москва26 июл Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс на совещании в Белом доме выразил обеспокоенность риском дальнейшей эскалации вооруженного конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

По его данным, 24 июля на встрече с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Вэнс, а также председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн заявили о своих опасениях из-за возможного расширения конфликта. Кейн, как отмечает телеканал, предупредил участников совещания, что продолжение и расширение операции может еще сильнее сократить американские запасы боеприпасов.

Источник в Пентагоне подтвердил, что проведение операций было приостановлено. При этом остается неизвестным, что именно стало причиной паузы в ударах по Исламской Республике. По информации телеканала, страны Персидского залива призывали американскую администрацию проявить сдержанность в отношении конфликта с Ираном. Один из источников также сообщил, что Трамп в частном порядке поручил переговорщикам США продолжать контакты с Тегераном.

25 июля президент США Дональд Трамп дал распоряжение Вооруженным силам Соединенных Штатов остановить атаки по иранской территории. По данным портала Axios, который ссылается на информированные источники в американском оборонном ведомстве, в пятницу глава Белого дома впервые за последние 13 дней не отдал приказ о нанесении очередной серии ударов по Исламской Республике, хотя ранее он делал это ежедневно.

При этом, как отметил портал, "на данный момент не ясно, идет речь о единичном случае или же затишье затянется". Источники полагают, что отказ Трампа от бомбардировок в пятницу "служит свидетельством того, что он готов предоставить пространство для дипломатии, а также подтверждением того, что […] на нынешнем уровне удары США достигли предела своей эффективности".