СМИ: Трамп приостановил удары по Ирану, опасаясь истощения запасов ракет ПВО NYT: Трамп остановил удары по Ирану из-за возможности истощить запасы ракет ПВО

Москва26 июл Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп распорядился приостановить атаки по Ирану, поскольку опасается истощения уже и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и средств противовоздушной обороны (ПВО) США на Ближнем Востоке из-за эскалации конфликта.

Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, угроза истощения запасов перехватчиков у США является одним из факторов, которые делают возвращение к масштабным боевым операциям крайне рискованным действием.

Трамп, по крайней мере на данный момент, отложил планы резкого усиления американского военного наступления против Ирана, выразив особую обеспокоенность тем, что интенсификация войны может опасно истощить и без того скудный запас противоракетных комплексов Patriot и других средств противовоздушной обороны Пентагона на Ближнем Востоке сказано в публикации

Также правительство США обеспокоено возможным расширением конфликта на Ближнем Востоке, ухудшения отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе, глобальными экономическими потрясениями, а также растущим энергетическим и миграционным кризисом.

Как стало известно накануне, Дональд Трамп дал распоряжение Вооруженным силам Соединенных Штатов остановить атаки по иранской территории.

Ранее также сообщалось, что Администрация Соединенных Штатов испытывает трудности при поиске средств для продолжения операции против Ирана.