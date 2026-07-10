CNN: США приостановили удары по Ирану, но могут их возобновить при необходимости

В США заявили о готовности при необходимости возобновить удары по Ирану CNN: США приостановили удары по Ирану, но могут их возобновить при необходимости

Москва10 июл Вести.Соединенные Штаты приостановили удары по территории Ирана, однако готовы возобновить их при необходимости. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации американского чиновника, США намеренно наносят удары, а затем делают паузы, чтобы избежать эскалации.

Несколько официальных лиц сообщили CNN, что ведется подготовка к возможным ударам США в случае необходимости сегодня ночью, но в настоящее время они отдают приоритет дипломатии сказано в публикации

Сообщается, что экипаж авианосца USS Abraham Lincoln загружал боеприпасы на истребители, а пилоты отрабатывали маневры в рамках подготовки к возможным ударам.

По информации официальных американских лиц, утверждения Ирана о том, что сегодня вечером уже были нанесены новые удары со стороны США, не соответствуют действительности. Однако, добавили они, ситуация динамично развивается, и удары могут возобновиться при необходимости пишет CNN

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что иранские представители якобы связывались с Вашингтоном по поводу возможной сделки. При этом он отметил, что больше не видит смысла в переговорах с Ираном, но готов выслушать своих переговорщиков, которые настроены продолжать обсуждения с Тегераном.