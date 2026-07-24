Москва24 июл Вести.Президент США Дональд Трамп стал скептически относиться к идее о дипломатическом пути урегулирования конфликта с Ираном и перешел в "режим мести", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Трамп называет иранских лидеров подонками и сумасшедшими, обрушивая на них потоки нецензурных выражений, сообщает издание. Война с Ираном идет пятый месяц, и американский президент раздражен из-за того, что конфликт, который он планировал завершить за несколько недель, сильно затянулся, и конца ему не видно.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в последние дни президент стал скептически относиться к возможности установления прочного мира путем переговоров с Ираном. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Трамп считает военную силу единственным языком, который понимает Иран, и добавил, что президент находится в "режиме мести" Тегерану пишет WSJ

Источник издания сообщил также, что Трамп видит мало приемлемых вариантов, кроме продолжения ударов.

Несколько раз Трамп пытался "свернуть войну". В апреле после угроз уничтожить "всю цивилизацию" Ирана он объявил о прекращении огня. В июне Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании. Но краткие периоды затишья вновь сменялись боевыми действиями.

Конфликт с Ираном уже привел к росту цен, падению рейтингов одобрения Трампа и гибели более десятка военнослужащих, и некоторые советники президента США опасаются за и без того туманные перспективы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах.

Вашингтон, тем временем, продолжает перебрасывать на Ближний Восток военных и вооружение. Трамп по-прежнему убежден, что Иран "не должен обладать ядерным оружием" и намеревается "сломить волю иранцев с помощью агрессивных бомбардировок", говорится в статье.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану.