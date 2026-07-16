CBS: Трамп недоволен и считает, что конфликт США с Ираном затянулся CBS: Трамп недоволен затянувшимся конфликтом США и Ирана

Москва16 июл Вести.Американский президент Дональд Трамп в приватных беседах выражает недовольство ходом военной операции против Ирана, считая, что конфликт продолжается слишком долго, сообщает CBS.

По информации телеканала, который ссылается на источники, глава Белого дома считает, что ситуация неоправданно затянулась "и становится более сложной, чем предполагалось в начале, когда в феврале война только началась".

Он (Трамп – прим. ред.) в частном порядке выражал досаду из-за хода операции "Эпическая ярость", считая, что администрация (Белого дома – прим. ред.) … упустила возможность предотвратить затяжной конфликт, отвергнув иранское предложение по ограничению своей ядерной программы сказано в материале

Кроме того, собеседники CBS рассказали, что "война с Ираном выявила некоторые трения" между Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом. Последний, вопреки предостережениям председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, выступал за более жесткий подход к Тегерану и продолжение конфронтации.

Недовольство Трампа усилилось, когда Хегсет и Кейн все чаще стали поднимать вопросы о возможных ограничениях, связанных с проведением военных операций.

Источники CBS добавили, что некоторые сотрудники Пентагона и других американских ведомств выражали недовольство действиями главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера, считая, что он переоценил возможности армии в противостоянии с Тегераном.

В ночь на 18 июня 2026 года Иран и США дистанционно подписали меморандум, направленный на прекращение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако последующие технические переговоры, прошедшие в Швейцарии, не принесли ожидаемых результатов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 9 июля США начали очередную серию атак на Исламскую Республику. Американские военные заявили, что эти действия были ответом на инциденты с коммерческими судами в названном проливе. МИД Ирана назвал эти атаки грубым нарушением достигнутых договоренностей, а военные КСИР нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке.

12 июля Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Белый дом не прекратит вмешательство в регион. В ответ Трамп распорядился возобновить морскую блокаду Исламской Республики.

14 июля в интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что сейчас задачей Вооруженных сил США является уничтожение иранских объектов на побережье и вдоль береговой линии Ормузского пролива. Вместе с этим, глава Белого дома признал, что, несмотря на усилия военных, обнаружить такие цели не всегда легко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва призывает все стороны конфликта вернуться за стол переговоров.