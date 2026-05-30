Советник верховного лидера Ирана Резаи: Трамп не настроен на переговоры

Москва30 мая Вести.Президент США Дональд Трамп, продолжая морскую блокаду Ирана и выдвигая чрезмерные требования, демонстрирует отсутствие настроя на переговоры с Тегераном. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

Продолжая морскую блокаду и выдвигая чрезмерные требования на переговорах, он все больше доказывает, что не настроен на переговоры и преследует другие цели заявил он на своей странице в соцсети X

Ранее The New York Times сообщала, что Трамп провел совещание с представителями своей администрации, однако по его итогам не принял решения о дальнейших действиях в отношении Тегерана.