Москва30 маяВести.Президент США Дональд Трамп, продолжая морскую блокаду Ирана и выдвигая чрезмерные требования, демонстрирует отсутствие настроя на переговоры с Тегераном. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.
Продолжая морскую блокаду и выдвигая чрезмерные требования на переговорах, он все больше доказывает, что не настроен на переговоры и преследует другие целизаявил он на своей странице в соцсети X
Ранее The New York Times сообщала, что Трамп провел совещание с представителями своей администрации, однако по его итогам не принял решения о дальнейших действиях в отношении Тегерана.