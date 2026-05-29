Москва29 маяВести.Президент США Дональд Трамп завершил совещание с членами администрации, так и не решив, какие именно шаги предпринять в отношении Тегерана. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).
Встреча президента Трампа в оперативном штабе продлилась около двух часов. Но президент не принял решения относительно возможной новой сделки с Ираномговорится в сообщении
Ранее глава Белого дома заявлял, что встретится со своей командой, чтобы принять окончательное решение по соглашению с Ираном.