Москва31 маяВести.Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продвигаются медленно. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, иранскую сторону представляют очень трудные переговорщики.
Мы медленно продвигается к тому, чего хотимзаявил американский лидер
При этом ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи рассказал, что Трамп, продолжая морскую блокаду Ирана и выдвигая чрезмерные требования, демонстрирует отсутствие настроя на переговоры с Тегераном.
Между тем, глава США ужесточил условия соглашения между США и Ираном по прекращению конфликта. При этом нет сведений о том, какие именно изменения внесены в текст соглашения.