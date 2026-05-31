Трамп: переговоры между США и Ираном продвигаются медленно

Москва31 мая Вести.Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продвигаются медленно. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, иранскую сторону представляют очень трудные переговорщики.

Мы медленно продвигается к тому, чего хотим заявил американский лидер

При этом ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи рассказал, что Трамп, продолжая морскую блокаду Ирана и выдвигая чрезмерные требования, демонстрирует отсутствие настроя на переговоры с Тегераном.

Между тем, глава США ужесточил условия соглашения между США и Ираном по прекращению конфликта. При этом нет сведений о том, какие именно изменения внесены в текст соглашения.