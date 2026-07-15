Трамп признал сложности военных ВС США с выявлением объектов Ирана у Ормуза Трамп рассказал о планах США уничтожить объекты Ирана вдоль Ормузского пролива

Москва15 июл Вести.Вооруженные силы США в настоящее время сконцентрированы на уничтожении иранских объектов, расположенных на побережье и вдоль береговой линии Ормузского пролива.

Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в интервью корреспонденту телеканала Fox News Трею Йингсту.

Вместе с этим, глава Белого дома признал, что, несмотря на усилия военных, обнаружить такие цели не всегда легко.

Мы наносим очень мощные удары по ним (по Ирану – прим. ред.). Мы бьем по всему, что у них имеется вдоль берега, вдоль береговой линии… Если вы сейчас посмотрите на Ормузский пролив … нам становится трудно определить, где у них что-нибудь есть заявил Трамп

По его утверждению, осуществленные США бомбардировки принесли "ощутимые результаты". Подробностей глава государства не привел.

На вопрос о том, можно ли считать, что война между США и Ираном возобновилась, Трамп ответил, что это можно трактовать как угодно.

Трамп признался, что в данный момент не намерен вести переговоры с Ираном.

13 июля американский лидер заявил, что американские военные намерены полностью устранить потенциал Исламской Республики, связанный с контролем Тегерана над судоходством в Ормузском проливе.