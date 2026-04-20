Москва20 апр Вести.США выигрывают войну с Ираном с большим отрывом, а блокада Ормузского пролива полностью разрушает Исламскую Республику. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он опубликовал заявление об успехах в противостоянии с Ираном. Трамп считает, что именно блокада Ормузского пролива сейчас наносит наибольший ущерб Тегерану.

Возможно, самое важное — блокада, которую мы не снимем до тех пор, пока не будет "сделки", полностью разрушает Иран. Они теряют 500 миллионов долларов в день — это неприемлемо даже в краткосрочной перспективе написал Трамп

Ранее глава Белого дома допустил, что перемирие с Ираном, заключенное до 22 апреля, не будет продлено. На такой шаг Вашингтон пойдет, если не удастся заключить выгодную сделку с Тегераном.