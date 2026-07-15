Трамп: США в ближайшее время не будут вести переговоры с Ираном

Трамп признался, что не хочет ни о чем договариваться с Ираном Трамп: США в ближайшее время не будут вести переговоры с Ираном

Москва15 июл Вести.Президент США Дональд Трамп пока не планирует возобновлять диалог с Ираном.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос корреспондента телеканала Fox News Трея Йингста о том, не ошибся ли Вашингтон, изначально пытаясь договориться "с неправильными людьми".

Теперь я не хочу вести переговоры сказал Трамп

Вместе с этим, глава Белого дома отметил, что контакты между сторонами продолжаются и прошли, в частности, во вторник, 14 июля.

Американский лидер также высказал мнение, что от Ирана "ничего не останется", если Исламская Республика откажется заключить мирную сделку с Соединенными Штатами.

Трамп заявил, что в ближайшее время американские вооруженные силы продолжат "беспрерывно" наносить удары по Ирану.

В ночь на 18 июня 2026 года Иран и США дистанционно подписали меморандум, направленный на прекращение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако последующие технические переговоры, прошедшие в Швейцарии, не принесли ожидаемых результатов.

С 8 июля американские военные осуществили серию атак на Иран. По утверждению Центрального командования Вооруженных сил США, эти действия были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в районе Ормузского пролива, а также на объявленное Тегераном временное прекращение движения судов через этот водный коридор.

После очередных американских бомбардировок иранские силы нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.