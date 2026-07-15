Трамп подтвердил продолжение контактов между США и Ираном Трамп: контакты между США и Ираном продолжаются

Москва15 июл Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил о продолжении контактов между Соединенными Штатами и Ираном, отметив, что они состоялись в том числе во вторник, 14 июля. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о последнем разговоре с иранским руководством, Трамп пояснил, что лично он в последнее время контактов не имел, однако его представители беседовали с иранской стороной буквально "час назад" на момент записи интервью.

Согласно графику, беседа с телеканалом началась во вторник в 16:30 по местному времени (23:30 мск).

Глава Белого дома также выразил мнение, что иранская сторона стремится к заключению сделки, однако он считает, что "всякий раз, когда они заключают сделку, они ее нарушают".

Сейчас я не хочу вести переговоры. Три дня назад у нас [уже] была сделка подытожил Трамп

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (ВС США, CENTCOM) объявило о возобновлении морской блокады Ирана.