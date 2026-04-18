Трамп считает, что контакты США и Ирана идут "очень хорошо"

Москва18 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном идут очень хорошо.

У нас идут очень хорошие переговоры сказал Трамп журналистам

Он добавил, что "все идет очень хорошо".

По словам американского лидера, новая информация о ходе переговоров появится к концу субботы.

Трамп в последние дни несколько раз сообщал о "позитивных новостях" по ситуации с Ираном. В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинял президента США в распространении ложных сведений. По его словам, за час Трамп сделал семь заявлений, из которых все "ложные".