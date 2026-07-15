Москва15 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Вооруженные силы продолжат наносить удары по Ирану в ближайшие дни и недели. Об этом он сообщил в разговоре с Fox News.

По словам главы Белого дома, военное давление будет сохраняться до тех пор, пока Тегеран не вернется за стол переговоров.

Американский лидер предупредил, что удары будут наноситься непрерывно, в том числе сегодня, завтра и на протяжении всей следующей недели.

Он подчеркнул, что условием для прекращения этой кампании является готовность исламской республики к диалогу. Трамп также отметил, что продолжительность этих действий полностью зависит от его личного решения.

Мы выведем из строя все их электростанции, мы уничтожим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров предостерег Трамп

Президент детально описал план возможной эскалации, если дипломатический диалог не будет инициирован.

По его словам, после мощных ударов, запланированных на ближайшие ночи, на следующей неделе целью станут ключевые инфраструктурные объекты Ирана, такие как электростанции и мосты.

Трамп выразил уверенность в способности США вывести из строя всю энергетическую систему и разрушить мосты страны в случае отсутствия готовности Тегерана к переговорам.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (ВС США, CENTCOM) объявило о возобновлении морской блокады Ирана.