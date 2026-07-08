Трамп предупредил о продолжении ударов США по Ирану в среду Президент США анонсировал новые атаки на Иран в ближайшие часы

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп предупредил, что американские военные продолжат наносить удары по целям в Иране в течение среды. По словам главы Белого дома, подготовка к новым операциям идет в оперативном режиме.

США, видимо, нанесут в ближайшие часы новые удары по Ирану заявил Трамп

Глава государства подчеркнул, что военная кампания против исламской республики будет продолжаться в течение дня.

Данные заявления прозвучали на фоне резкого обострения обстановки в регионе. Вашингтон обвиняет Тегеран в дестабилизации ситуации, в то время как иранские власти называют действия США актами агрессии. Никаких подробностей о конкретных целях или масштабах предстоящих атак на данный момент не приводится.