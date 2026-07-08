Американские военные нанесли удары по провинции Бушер в Иране, где строится АЭС

США нанесли удары по иранской провинции Бушер, где строится АЭС Американские военные нанесли удары по провинции Бушер в Иране, где строится АЭС

Москва8 июл Вести.Два американских снаряда ударили по военным базам Ирана в провинции Бушер, где находится строящаяся Россией АЭС, заявил агентству Tasnim замгубернатора провинции Эсхан Джаханиан.

В провинции Бушер находится АЭС, которую строят российские специалисты.

Рано утром сегодня в одном из районов округа Дашти произошло попадание вражеского снаряда отметил Джаханиан

По его словам, второй снаряд упал в окрестностях города Чегадак в округе Бушер. Замгубернатора уточнил, что удары пришлись по военным базам. Он добавил, что данных о человеческих жертвах пока нет.

Территория АЭС "Бушер" и ранее подвергалась обстрелам со стороны США.

Глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что российские специалисты вернутся на АЭС "Бушер", когда позволит обстановка.