Лихачев: Росатом вернет специалистов на АЭС "Бушер", если позволит обстановка Лихачев пообещал вернуть специалистов на АЭС "Бушер", когда позволит ситуация

Москва26 июн Вести.Госкорпорация "Росатом" в ближайшие недели планирует начать восстановление численности российских специалистов на строительстве АЭС Бушер в Иране, если обстановка на Ближнем Востоке не ухудшится. Об этом сообщил в ответ на вопрос ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.

Видя некое позитивное движение вперед или, можно сказать скромнее, отсутствие негативной динамики в ближневосточном конфликте, я на днях утвердил план восстановления численности на нашей стройке. Как известно, там 20 человек всего осталось российских специалистов. Если события хуже не станут, то в ближайшие недели мы начнем восстановление нашего персонала на площадке Бушера сказал Лихачев

Ранее Алексей Лихачев отмечал: Росатом на 100% готов вернуться на АЭС в Бушере.