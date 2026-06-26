Москва26 июнВести.Госкорпорация "Росатом" в ближайшие недели планирует начать восстановление численности российских специалистов на строительстве АЭС Бушер в Иране, если обстановка на Ближнем Востоке не ухудшится. Об этом сообщил в ответ на вопрос ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.
Видя некое позитивное движение вперед или, можно сказать скромнее, отсутствие негативной динамики в ближневосточном конфликте, я на днях утвердил план восстановления численности на нашей стройке. Как известно, там 20 человек всего осталось российских специалистов. Если события хуже не станут, то в ближайшие недели мы начнем восстановление нашего персонала на площадке Бушерасказал Лихачев
Ранее Алексей Лихачев отмечал: Росатом на 100% готов вернуться на АЭС в Бушере.