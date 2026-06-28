Лихачев: Росатом пока не будет возвращать специалистов РФ на АЭС "Бушер"

Лихачев: РФ не вернет специалистов на АЭС "Бушер" без гарантий безопасности Лихачев: Росатом пока не будет возвращать специалистов РФ на АЭС "Бушер"

Москва28 июн Вести.Российские специалисты не вернутся на иранскую АЭС "Бушер", пока не станет ясно, что их безопасность полностью гарантирована, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он прокомментировал новое обострение ситуации вокруг Ирана.

Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их возвращать, конечно, не будем сказал Лихачев, его слова приводит "Интерфакс"

По его словам, на АЭС "Бушер" сейчас находятся 20 россиян, они работают с иранским персоналом.

Несколько дней назад гендиректор Росатома сообщал о планах в ближайшие недели планирует начать восстановление численности российских специалистов на строительстве АЭС "Бушер" в Иране.