Лихачев назвал условие возвращения всех специалистов из РФ на АЭС "Бушер" В планах Росатома - вернуть всех эвакуированных специалистов РФ на АЭС "Бушер"

Москва9 авг Вести.Гендиректор Росатома Алексей Лихачев, говоря о возвращении на АЭС "Бушер" российских специалистов, сообщил, что вернуться к довоенным параметрам можно будет только после полного окончания конфликта между США и Ираном. Его слова приводит пресс-служба корпорации.

По словам Лихачева, сейчас на месте уже трудятся 25 российских специалистов, и к осени, если не произойдет эскалации конфликта на Ближнем Востоке, их число вырастет до 100.

Конечно, в наших планах как можно раньше вернуть всех специалистов, ранее эвакуированных из исламской республики. Но возвращение к довоенным параметрам возможно только после фиксации окончательных договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий заявил Лихачев

В июле сотрудники Росатома начали возвращаться на АЭС "Бушер" в Иране. Их эвакуировали в марте 2026 года. Все это время на площадке оставалась минимально необходимая группа, задача которой заключалась в обеспечении работоспособности и сохранности оборудования.

АЭС "Бушер" находится на юго-западе Ирана на берегу Персидского залива. Это первая АЭС в Иране и на Ближнем Востоке, она строится при содействии российской стороны.