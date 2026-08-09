Росатом собирается осенью довести число сотрудников АЭС "Бушер" до 100 человек Росатом планирует осенью довести число сотрудников АЭС "Бушер" до 100 человек

Москва9 авг Вести.Росатом планирует осенью довести численность российского персонала на атомной электростанции (АЭС) "Бушер" до 100 человек. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, началось возвращение специалистов на площадку сооружаемой АЭС "Бушер". Первые пять сотрудников прибыли в поселок проживания и приступили к работе. Таким образом, как уточнил Лихачев, общее количество российских специалистов достигло 25.

Гендиректор Росатома сообщил, что следующая группа, уже несколько десятков сотрудников, должна отправиться в ближайшие две недели при условии, что не будет новой эскалации конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.

Если все пойдет хорошо – уже осенью мы доведем численность нашего персонала на проекте до 100 человек рассказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба Росатома

АЭС "Бушер" расположена в 18 км от городада Бушер на юго-западе Ирана на берегу Персидского залива. Это первая АЭС в Иране и на Ближнем Востоке, она строится при содействии российской стороны.