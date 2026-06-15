Лихачев: мы на 100% готовы вернуться на АЭС Бушер

Лихачев заявил, что Росатом готов полностью вернуться на АЭС Бушер Лихачев: мы на 100% готовы вернуться на АЭС Бушер

Москва15 июн Вести.Росатом на 100% готов вернуться на иранскую атомную электростанцию в городе Бушер. Об этом ИС "Вести" заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, 20 российских инженеров продолжают работать на станции.

И мы находимся в стопроцентной готовности вернуться персоналом на станцию, уже в широком формате в полномасштабном возобновлении работ, но работы не стоят … Как активно идет и создание энергетического оборудования для … энергоблоков непосредственно на наших машиностроительных предприятиях. У нас подготовлен план восстановления и численности, но спусковой крючок этого плана – договоренность о прекращении военных действий сказал глава Росатома

Ранее Лихачев заявил, что Росатом в полном объеме исполнит все контрактные обязательства по атомной электростанции в Бушере.