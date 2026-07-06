Лихачев сообщил о возможности возвращения всех работников на АЭС "Бушер"

Лихачев - о сроках возвращения специалистов Росатома на АЭС "Бушер" в Иране Лихачев сообщил о возможности возвращения всех работников на АЭС "Бушер"

Москва6 июл Вести.Росатом планирует в июле начать восстановление численности работников на иранской атомной электростанции "Бушер". Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

На АЭС в Иране остаются 19 специалистов мужчин и одна женщина-медработник, которые демонстрируют "чудеса мужества" и продолжают работать.

Если ситуация не станет хуже, мы планируем с середины июля начать восстанавливать численность. Всего мы вывезли более 600 человек сказал Алексей Лихачев

По его словам, возвращение специалистов будет организовано группами по 25-30 человек.